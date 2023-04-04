По сведениями СМИ, руководство "Рубина" приняло решение расстаться с нынешним наставником команды Юрием Уткульбаевым. Специалисту уже сообщили об этом решении. Как отмечает источник, в Казани недовольны качеством игры команды, также Уткульбаевым недовольны лидеры казанцев. Казанский клуб связывался с экс-наставником "Торпедо" Андреем Талалаевым.
Юрий Уткульбаев сменил на посту наставника "Рубина" Леонида Слуцкого. У руля казанского коллектива Юрий провел 7 встреч, в которых одержал 4 победы. Также на счету тренера 3 ничьих. По итогам 25 туров "Рубин" располагается на 2-й строчке Первой лиги, опережая "Енисей" на 3 очка.
Источник: Metaratings.ru
"Рубин" намерен уволить Уткульбаева. Руководство клуба связывалось с Талалаевым
В "Рубине" может произойти смена главного тренера.
Фото: "Чемпионат"