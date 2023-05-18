— Сейчас мы в отличном боевом настроении. Под конец сезона пошло много разговоров и вбросов насчет стадиона. Мы посоветовали парням не читать такое. Я сказал: "Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом". Приложим максимум усилий, чтобы выйти в РПЛ. А там посмотрим. Сдаваться нельзя, надо верить, — передает слова Василенко Sport24.
В настоящее время "Алания" имеет на своем счету 55 набранных баллов. После 31-го тура команда из Владикавказа располагается на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, которое позволяет ей сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. При этом в СМИ активно обсуждается информация о том, что осетинский клуб может не получить лицензию РФС-1, что не позволит ему в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе российского чемпионата.
Наставник "Алании" Василенко: пошло много разговоров и вбросов насчет стадиона. Мы посоветовали парням не читать такое
Наставник владикавказской "Алании" Олег Василенко оценил шансы своей команды на попадание в Российскую Премьер-Лигу после завершения текущего сезона.
Фото: Metaratings.ru