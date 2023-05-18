– Мы подтверждаем эту важную для нас информацию! Развернутые комментарии клуб даст 19 мая, — передает слова Ивахова "СЭ".
Ранее в СМИ активно обсуждались слухи о том, что "Енисей", выступающий в Первой лиге, может не получить лицензию РФС-1, что не позволило бы ему играть в стыках и выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.
В настоящее время красноярская команда имеет на своем счету 49 очков. После 31-го тура "Енисей" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, пребывая в зоне стыковых игр.
Главный тренер "Енисея" Ивахов: мы получили лицензию для участия в стыковых матчах и РПЛ
Наставник красноярского "Енисея" Алексей Ивахов заявил о том, что его команда получила лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах и РПЛ.
Фото: ФК "Енисей"