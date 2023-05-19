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Семин: Игнашевич — молодец! Он достиг больших успехов

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением по поводу тренера "Балтики" Сергея Игнашевича.
Фото: "Чемпионат"
- Игнашевич — молодец! Он целеустремлённый человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит, - приводит комментарий Семина "Чемпионат".

Специалист провел у руля калининградского коллектива, куда он пришел в 2021 году, 59 встреч, в которых ему удалось одержать 29 побед. Также в активе Сергея 21 ничья и всего 9 поражений. В этом сезоне калининградцы провели 31 игру. В них у "Балтики" всего одно поражение (17 побед и 13 ничьих). Игнашевич сумел вывести "Балтику" в РПЛ. Команде еще предстоит провести три поединка в Первой лиге. Следующим соперником калининградцев станет "Рубин" из Казани, который идет на строчку ниже и тоже претендует на возвращение в РПЛ. Примечательно, что тренер калининградцев работал в качестве игрока под руководством Юрия Семина в столичном "Локомотиве". В июле Игнашевич отпразднует свое 44-летие. Отметим, что ранее Сергей никогда не работал тренер на уровне РПЛ.


Семин Игнашевич Балтика
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