- Это всё неприятно. Грустно за всё, что было. За два года команда оказалась во Второй лиге. Грустно, что Шамиль Камилыч ушел. Потому что человек многое сделал для республики, для клуба, выводил команду в Премьер-лигу, в еврокубки. Очень жаль, что всё так получилось, - передает слова Кротова "РБ Спорт".
"Уфа" в сезоне-2022/2023 заняла по итогам розыгрыша Первой лиги 16 место с 32 очками в 34 матчах и выбыла в Золотую группу дивизиона А Второй лиги. В сезоне-2021/2022 клуб из столицы Башкортостана выступал в Российской премьер-лиге и вылетел из нее по итогам стыковых матчей с "Оренбургом" (2:2, 1:2), пропустив решающий гол на последних секундах игры. После выбывания из Первой лиги "Уфу" покинул ее многолетний генеральный директор Шамиль Газизов.
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Кротов - об уходе Газизова из "Уфы": грустно. Человек многое сделал для клуба, выводил в РПЛ, в еврокубки
Нападающий "Пари НН" и экс-игрок "Уфы" Вячеслав Кротов высказался о вылете своего бывшего клуба из Первой лиги и уходе генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Уфа"