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Гаджиев: Бердыеву не надо ставить никаких задач в махачкалинском "Динамо", он их сам себе определил

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о задачах, поставленных перед новым главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Сочи"
- Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьезный тренер. Возьмите любого именитого специалиста - Газзаева, Семина, Романцева… У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьезных сиюминутных задач, они их сами себе поставят, - передает слова Гаджиева "Евро-Футбол".

Ранее стало известно, что 70-летний экс-главный тренер казанского "Рубина", "Ростова", алматинского "Кайрата", иранского "Трактора" и "Сочи" Курбан Бердыев возглавил махачкалинское "Динамо", выступающее в Первой лиге. В первом интервью для клубной пресс-службы специалист рассказал, что перед ним стоит задача, чтобы "Динамо" представляло Махачкалу в Российской премьер-лиге.


Динамо Мх Бердыев Гаджиев
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