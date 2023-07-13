"Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил... Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Семина, Романцева. У каждого из них есть внутренние высокие задачи", — сказал Гаджиев.
70-летний Бердыев возглавил махачкалинскую команду в июле 2023 года. Последним местом работы специалиста был "Сочи", который он тренировал с ноября 2022 по апрель 2023 года. Также в Российской Премьер-Лиге Бердыев тренировал "Рубин" и "Ростов". Отметим, что махачкалинское "Динамо" выступает во втором по силе дивизионе России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Гаджиев: Бердыеву не нужно ставить цель. У любого именитого специалиста есть свои внутренние высокие задачи
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев признался, что новому тренеру команды Курбану Бердыеву не поставлена задача на сезон.
Фото: ПФК Сочи