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Ивахов – о решении покинуть "Енисей": считаю, что я сделал все, что мог

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Бывший главный тренер "Енисея" Алексей Ивахов прокомментировал свое решение покинуть красноярскую команду.
Фото: ФК "Енисей"
– Я пришел в клуб, когда он был на семнадцатом месте. Сейчас мы вместе с коллегами выстроили клуб, который прогрессирует и развивается. Я считаю, что я сделал все, что мог, — передает слова Ивахова "СЭ".

Сегодня стало известно о том, что Алексей Ивахов покинул "Енисей". Об этом сообщила пресс-служба клуба из Красноярска. Отметим, что в системе "Енисея" Ивахов работал с 2011 года. За эти годы он несколько раз занимал должность наставника команды.

В минувшем сезоне Первой лиги "Енисей" занял четвертое место в турнирной таблице. В стыковых матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге красноярцы сыграли с "Факелом". Они проиграли воронежцам по итогам 2-матчевого противостояния с общим счётом 0:3.


Енисей
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