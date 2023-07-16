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Президент "Рубина" из Ялты рассказал о задачах клуба в текущем сезоне

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Президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников сообщил, к каким результатам будет стремиться его команда в наступившем сезоне.
Фото: социальные сети
- Задача радовать болельщиков игрой и победами. И желательно закрепиться в тройке по итогам первого этапа первенства, - цитирует Шапошникова ТАСС.

Ранее стало известно, что ялтинский "Рубин" в своем стартовом матче в российском профессиональном футболе сыграл вничью на выезде с "Биологом-Новокубанск" (1:1). Эта игра прошла в рамках первого тура в подгруппе 1 группы 1 дивизиона Б Второй лиги.

Президент ялтинского "Рубина": эмоции потрясающие. Приобрели друзей, рады первым очкам - тем более на выезде


ПФЛ Рубин Я
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