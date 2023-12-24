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Нападающий "Родины" Турищев: в следующем сезоне мы будем в РПЛ

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Форвард "Родины" Максим Турищев верит в выход своей команды в РПЛ.
Фото: ФК "Родина"
- Я уверен, что мы догоним конкурентов. Не сомневаюсь, что "Родина" выполнит свою задачу. Мы объединены только одной идеей - выйти в Премьер-Лигу. У всех запредельная мотивация. И в последних матчах перед зимней паузой мы это показали. Поэтому считаю, что "Родина" в следующем сезоне будет в РПЛ.

По итогам первой части сезона московская "Родина" набрала 28 очков в 20 проведенных турах и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. От первых двух мест, дающих право на прямой выход на будущий сезон в российскую Премьер-лигу, команду Максима Турищева отделяет восемь очков. До зоны стыковых матчей "Родина" на данный момент отстает на семь баллов.

Текущий сезон Первой лиги возобновится после зимнего перерыва 3 марта матчами 21-го тура, в рамках которого столичный коллектив сыграет на выезде против тольяттинского "Акрона".

Источник: "Известия"

Турищев Родина
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