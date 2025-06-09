"Интерес к Касинтуре из "Ахмата" есть, и не только у них. Идёт процесс обсуждения, этим у нас занимается Шамиль Газизов. Я не раз говорил, что все игроки основного состава нужны нам. Но надо учитывать и их интересы. Рассматриваем предложения, говорим с игроком и принимаем решение", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник махачкалинского "Динамо" Эргаш Касинтура интересен грозненскому "Ахмату".
В прошлом сезоне Эргаш Касинтура вышел на поле в 32 матчах в составе махачкалинского "Динамо" и отметился 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 1 миллион евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинцы заняли 11 место в турнирной таблице РПЛ, набрав за 30 туров 29 очков.
В махачкалинском "Динамо" подтвердили интерес к Касинтуре со стороны нескольких клубов
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о возможном уходе полузащитника Эргаша Касинтуры.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала