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Манише рассказал, почему выбрал "Динамо", имея предложения от "Реала", "Барселоны", "Милана" и "Интера"

Бывший полузащитник «Динамо» Манише объяснил, почему после яркого Евро-2004 оказался в московском клубе, а не в одном из грандов.
Фото: ФК "Динамо"
«Мы выдали сильный Евро-2004, и многие клубы уже мной интересовались: «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер»… Само собой, я хотел поехать в одну из этих команд, но мой агент Жорже Мендеш сказал, что всё готово для перехода в «Динамо». От меня зависели трансферы ещё двух футболистов – Сейтаридиса и Коштиньи. Они только со мной готовы были ехать. Вся сделка без меня оказывалась равна нулю. А для «Порту» это были важные продажи, рекордные. Хотя, конечно, я не был готов играть вне Португалии», — заявил Манише «Чемпионату».

Манише перешел в московское «Динамо» из «Порту» летом 2005 года за 16 миллионов евро, а покинул московский клуб в августе 2006 года, перейдя в мадридский «Атлетико» за 9 миллионов евро. Португалец провел за бело-голубых во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Манише объявил о завершении карьеры профессионального футболиста летом 2011 года.

Манише является обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА, чемпионом Англии, Италии, а также двухкратным чемпионом Испании.

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