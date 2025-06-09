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"РБ Спорт": ЦСКА не планирует приглашать Осинькина на место Николича

Московский ЦСКА не рассматривают экс-тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина как кандидата на пост наставника «армейцев».
Фото: ФК "Крылья Советов"
Как сообщает «РБ Спорт», московский ЦСКА не планирует приглашать Игоря Осинькина в случае ухода сербского специалиста Марко Николича. Вариант с 60-летним тренером не рассматривается руководством клуба.

Ранее появилась информация, что Николич может продолжить карьеру в греческом АЕК.

Напомним, что 27 мая Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Под его руководством самарцы в сезоне-2024/2025 заняли десятое место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко в 30 сыгранных матчах.

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