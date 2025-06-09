"Преимущественно благодаря работе. У нас в команде много людей вылетали с травмами, на меня больше рассчитывали, получал больше игрового времени. Отсюда и голевые действия. Конечно, с каждым матчем уверенность в себе росла, где-то был лидером. Надо было это делать, потому что Костик [Тюкавин] сломался, без него нужно как-то забивать, побеждать в матчах", - цитирует Гладышева "Матч ТВ".
В сезоне-2024/2025 Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 39 матчей и отметился 13 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 4 миллиона евро. Напомним, что форвард бело-голубых Константин Тюкавин получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1) и выбыл до осени этого года.
По итогам минувшего сезона московское "Динамо" расположилось на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 очков.
Гладышев - о своем прогрессе: Тюкавин сломался, а без него нужно как-то забивать
Нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев высказался о своем прогрессе.
Фото: ФК "Динамо"