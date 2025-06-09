"Я бы не стал говорить, что стал звездой или открытием. Не знаю, как сказать. Ощущения, что я стал звездой, нет. В любом случае я еще не добился того, чего добились многие. Хочется всегда ставить для себя самые высокие цели", - цитирует Кисляка ТАСС.
В минувшем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 4 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт футболиста с клубом истекает летом 2028 года.
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России, а также обладателем Кубка страны.
Кисляк: нет ощущения, что я стал звездой
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не чувствует себя звездой РПЛ.
Фото: РПЛ