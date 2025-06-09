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Черчесов - о Дзюбе: нападающий, зависимый игрок. Тем более уже не самый работоспособный

Российский тренер Станислав Черчесов высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Он нападающий, зависимый игрок. Тем более уже не самый работоспособный. Поэтому он не может сам себе доставлять мяч. Многое зависит от командной игры — смогут ли эти игроки показать этот же уровень. Может, будут какие-то перемены. Статистика показывает, что второй сезон для клуба, который выходит в РПЛ, всегда сложнее", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".

Напомним, что Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" осенью 2024 года на правах свободного агента. Форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Ранее "Акрон" продлил контракт с Дзюбой до лета 2026 года.

По итогам сезона-2024/2025 команда Заурбека Тедеева заняла 9 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 турах 35 баллов.

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