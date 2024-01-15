57-летний специалист Олег Кононов может возглавить клуб "Торпедо" из Первой лиги после смены руководства. Как сообщает источник, президент "Торпедо" Ярослав Савин и главный тренер Артем Горлов уже попрощались с командой. Фаворитом на роль нового главного тренера является Олег Кононов.
В РПЛ Кононов работал со "Спартаком", "Краснодаром", "Ахматом" и "Арсеналом". Последним местом работы Кононова является "Сатурн" из второй лиги. С сентября прошлого года российский специалист является безработным.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Журналист Карпов: Кононов станет новым главным тренером "Торпедо"
Бывший главный тренер "Спартака" и "Краснодара" Олег Кононов близок к тому, чтобы возглавить московское "Торпедо".
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