По словам управленца, он считает нынешнего наставника «автозаводцев» одним из фундаментальных специалистов в России. А также Александр отметил, что в плане тренерских качеств Кононов недооценен.
«Пришла новая команда, пришел новый тренерский штаб, который, по нашему мнению, способен решать задачи, как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - передает слова Волнушкина «РИА Новости».
Ранее Олег Кононов отметился своей работой у руля «Краснодара», «Спартака», «Арсенала» и ряда других команд.
Президент "Торпедо" Волнушкин: Кононова недооценивают
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался относительно новоиспеченного тренера команды Олега Кононова.
Фото: "Чемпионат"