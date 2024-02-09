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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджиев: у нас есть интерес к Гамиду Агаларову

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил об интересе клуба к нападающему "Ахмата" Гамиду Агаларову.
Фото: ФК "Ахмат"
"Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока", - цитирует Гаджиева "Чемпионат".

В текущем сезоне Агаларов провел за "Ахмат" 14 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами. Гамид получил в сумме 493 игровые минуты. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 1,5 миллионов евро. Напомним, что махачкалинское "Динамо" лидирует в турнирной таблице Первой лиги и опережает "Химки" на одно очко.

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