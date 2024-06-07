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Президент "Урала" Иванов: на следующий сезон Ионов останется у нас

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о продолжении сотрудничества с 35-летним вингером Алексеем Ионовым.
Фото: ФК "Урал"
- С Алексеем мы договорились ещё до окончания сезона, на следующий сезон он у нас останется. Фактически у нас с ним всё подписано, - передаёт слова Иванова Matchtv.ru.

35-летний правый вингер Алексей Ионов перешёл в "Урал" на правах свободного агента в феврале 2024 года, до этого футболист выступал за "Ростов". В составе "шмелей" Ионов провёл 17 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

По итогам сезона-2023/2024 "Урал" вылетел в Первую лигу, проиграв в стыковых матчах тольяттинскому "Акрону" (0:2, 2:1).

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