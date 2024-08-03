"Так мы-то тут при чём? Если игроки "Коломны" решили заглянуть в контору и поставить на своё поражение, то это верх тупости и им нужно вручать премию Дарвина. Очевидно, что наш матч получит миллионные охваты, и ставить на своё поражение - закончить с карьерой. А если специальных сливов не было, то это тоже смешно. Это как же плохо нужно сыграть в Кубке с медиакомандой, что теперь приходится оправдываться?" - заявил Герман Эль Класико.
Матч первого раунда Пути регионов Кубка России между медиафутбольным клубом "Амкал" и "Коломной" из Второй лиги завершился победой любителей со счетом 8:1. Наставник "Коломны" Александр Куранов произвел две замены в первом тайме (на 19-й и 22-й минутах) и еще две - в перерыве матча. Ранее сообщалось, что РФС проверит действия игроков "Коломны" в этом матче.
По сообщениям СМИ, "Коломна" планирует разорвать контракт с защитником Кадыргали Симбаевым (покинул поле на 19-й минуте). 21-летний футболист был подписан на паблики ВК о договорных матчах.
Источник: "Чемпионат"
Основатель "Амкала": если игроки "Коломны" решили поставить на свое поражение, то им нужно вручать премию Дарвина
Основатель "Амкала" Герман Эль Класико прокомментировал обвинения игроков "Коломны" в договорном матче после поражения в 1/256 финала Кубка России (1:8).
Фото: ФК "Амкал" ВКонтакте