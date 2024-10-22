"Чайка" сейчас не летит, а стоит на земле, на пляже. Лучше стоять, но не падать. Когда летишь, у тебя есть возможность упасть вниз. Когда ты на земле, то скромно стоишь на ногах. Потом, может быть, пойдем на взлёт", - цитирует Калешина "Чемпионат".
В матче 15-го тура Первой лиги песчанокопская "Чайка" на своем туре сыграла вничью 2:2 с тульским "Арсеналом", ведя в счете 2:0 по ходу встречи. После 15-ти сыгранных туров "Чайка" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Аланией".
Евгений Калешин возглавил "Чайку" в августе этого года и подписал контракт на один сезон с возможностью продления на еще один год.
Калешин: "Чайка" сейчас не летит, а стоит на земле, на пляже. Лучше стоять, но не падать
Главный тренер "Чайки" Евгений Калешин высказался о ничьей с тульским "Арсеналом" (2:2).
Фото: ФК "Чайка"