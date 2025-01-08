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"Чемпионат": Хетаг Хосонов близок к переходу в "Торпедо"

Полузащитник "Химок" Хетаг Хосонов продолжит карьеру в московском "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"
По информации источника, трансфер полузащитника "Химок" Хетага Хосонова в московское "Торпедо" должен состояться до конца текущей недели.

В текущем сезоне Хетаг Хосонов провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "Чемпионат".

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