По информации источника, трансфер полузащитника "Химок" Хетага Хосонова в московское "Торпедо" должен состояться до конца текущей недели.
В текущем сезоне Хетаг Хосонов провел за подмосковные "Химки" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1 миллион евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": Хетаг Хосонов близок к переходу в "Торпедо"
Полузащитник "Химок" Хетаг Хосонов продолжит карьеру в московском "Торпедо".
Фото: ФК "Химки"