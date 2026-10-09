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Онопко рассказал о расторжении контракта с "Ростовом"

Бывший тренер "Ростова" Виктор Онопко высказался о расторжении контракта с клубом.
Фото: ФК "Ростов"
Онопко сообщил, что вернулся из сборной России в Ростов-на-Дону, чтобы собрать вещи.

"Генеральный директор "Ростова" Чайка сообщил Джонни [Альбе], что мы не остаемся, а он уже пересказал эту новость мне. Я не стал выяснять: что, как, почему.

В футболе такое бывает. Принял как данность. Позже прислали официальные бумаги на расторжение контрактов — мы все подписали", - сказал Онопко.

Футбольный клуб "Ростов" официально объявил о уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера 24 сентября. Вместе с испанцем работу в клубе прекратил и его тренерский штаб. Позднее стало известно, что команду возглавил Дмитрий Кириченко.

Напомним, вчера, 8 октября, Альба был представлен в качестве главного тренера московской "Родины". В его новый тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера.

Источник: "Чемпионат"

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