Онопко рассказал о расторжении контракта с "Ростовом"

"Генеральный директор "Ростова" Чайка сообщил Джонни [Альбе], что мы не остаемся, а он уже пересказал эту новость мне. Я не стал выяснять: что, как, почему.
В футболе такое бывает. Принял как данность. Позже прислали официальные бумаги на расторжение контрактов — мы все подписали", - сказал Онопко.
Футбольный клуб "Ростов" официально объявил о уходе Джонатана Альбы с поста главного тренера 24 сентября. Вместе с испанцем работу в клубе прекратил и его тренерский штаб. Позднее стало известно, что команду возглавил Дмитрий Кириченко.
Напомним, вчера, 8 октября, Альба был представлен в качестве главного тренера московской "Родины". В его новый тренерский штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера.
Источник: "Чемпионат"