Онопко рассказал о расторжении контракта с "Ростовом"

Бывший тренер "Ростова" Виктор Онопко высказался о расторжении контракта с клубом.

Фото: ФК "Ростов"

В футболе такое бывает. Принял как данность. Позже прислали официальные бумаги на расторжение контрактов — мы все подписали", - сказал Онопко.