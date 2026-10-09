Экс-спортивный директор "Балтики" высказался об уходе из клуба

Пресс-служба "Балтики" опубликовала обращение Армена Маргаряна после ухода из клуба.

Фото: ФК "Балтика"

"Я ухожу из клуба с чувством, что мы качественно сделали свою работу, что клуб находится в хорошем состоянии — и с точки зрения спортивных результатов, и с экономической точки зрения.

Клуб стабилен, и нам есть чем гордиться!" - говорится в обращении Маргаряна.Ранее сегодня, 9 октября, футбольный клуб "Балтика" объявил о прекращении сотрудничества по согласию сторон со спортивным директором Арменом Маргаряном. Он возглавлял спортивный блок калининградского клуба с ноября 2023 года.По итогам 9 прошедших туров "балтийцы" располагаются на 8-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков и отстает от топ-5 на семь баллов.