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Экс-спортивный директор "Балтики" высказался об уходе из клуба

Пресс-служба "Балтики" опубликовала обращение Армена Маргаряна после ухода из клуба.
Фото: ФК "Балтика"
"Я ухожу из клуба с чувством, что мы качественно сделали свою работу, что клуб находится в хорошем состоянии — и с точки зрения спортивных результатов, и с экономической точки зрения.

Клуб стабилен, и нам есть чем гордиться!" - говорится в обращении Маргаряна.

Ранее сегодня, 9 октября, футбольный клуб "Балтика" объявил о прекращении сотрудничества по согласию сторон со спортивным директором Арменом Маргаряном. Он возглавлял спортивный блок калининградского клуба с ноября 2023 года.

По итогам 9 прошедших туров "балтийцы" располагаются на 8-й позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков и отстает от топ-5 на семь баллов.

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