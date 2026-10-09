Кирьяков высмеял «Родину» за назначение Альбы: абсурдное решение, унижающее наш футбол

«Абсурдное решение! Я полностью согласен с Мостовым: это унижение нашего футбола. Наверное, мы все привыкли унижаться.
У «Родины» хозяин живет не в России и творит вот такие вещи. Мне кажется, он испытывает чувство ненависти, считает, что больше не хочет иметь ничего общего с российскими тренерами. Это странно для меня. Поэтому в назначении Альбы нет ничего удивительного. Странно все это», — сказал Кирьяков.
«Родина» подписала с Альбой контракт до лета 2028 года. После девяти туров москвичи идут на 15-м месте с пятью очками, а в следующем туре сыграют на выезде с ЦСКА.