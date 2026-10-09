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Селюк уверен, что Чеферин согласится остаться президентом УЕФА

Живущий в Барселоне агент Дмитрий Селюк прокомментировал Rusfootball.info последние новости европейского футбола.
Фото: Getty Images
- Чеферин сейчас получил единогласную поддержку всех европейских федераций, и наверняка согласится остаться президентом УЕФА. Его заслуги в огромных ценниках на звезд, которые сейчас обнародовали, нет. На новую зарплату Артеты – тоже. Но его заслуга в работе с маленькими федерациями, где постоянно проводятся всевозможные заседания, семинары.

Ну, и посильную финансовую поддержку он им оказывает. В Молдавии сейчас, скажем, все клубы получают по 500 тысяч долларов от своей федерации. Но мы понимаем, что это деньги УЕФА. Участники Еврокубков – еще 500 уже напрямую. А на миллион там можно нормально существовать. Да и вообще большая работа проделана.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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