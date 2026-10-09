Селюк высказался о возобновлении РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России.

Фото: РПЛ

- В целом, уровень чемпионата катастрофически падает. Поймал себя на мысли, что раньше после необходимых по работе просмотров других лиг получал удовольствие от российской. Сейчас этого близко нет. К тому есть разные предпосылки, но ужесточение лимита на легионеров точно не пошло на пользу. Как может Саусь стоить 3,5 миллиона евро, или Бабкин 2,5. Сегодня русские футболисты никаких миллионов стоить не должны. В Испанию их даже на зарплату в 5 тысяч не возьмут. Это все развращает рынок и сказывается на смотрибельности.



Вот "армейцы" сейчас значительно больше других за сборную сыграли, кого-то приглашали травмированными. Это тоже неспортивные моменты, сборная словно приватизирована. Но я в российском футболе ничему не удивляюсь.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.info