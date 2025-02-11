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СМИ: воспитанник "Краснодара" подписал контракт с КАМАЗом

29-летний полузащитник Илья Жигулев, воспитанник «Краснодара», продолжит свою карьеру в КАМАЗе.
Фото: ФК "Пари НН"
По информации Metaratings, Жигулев заключил контракт с клубом из Набережных Челнов до конца текущего сезона.

До этого он выступал за «Пари НН» с сентября 2022 года по январь 2025 года, где отличился одной результативной передачей в 33 матчах. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.

Жигулёв является обладателем Кубка России 2018 года, завоеванного в составе «Тосно».

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