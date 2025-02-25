Сообщается, что контракт, которые друг с другом заключат игрок и клуб, будет рассчитан на срок до конца текущего сезона. По истечении срока действия этого контракта стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.
Последним клубом Коряна было московское "Торпедо", в составе которого он выступал с июля 2024 года до февраля 2025 года, принял участие в 21 официальном матче, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 2 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 400 тысяч евро.
Источник: Legalbet
Источник: московская "Родина" усилится воспитанником "Локомотива"
По информации СМИ, воспитанник московского "Локомотива" армянский вингер Аршак Корян станет игроком столичной "Родины".
Фото: ФК "Торпедо" (Москва)