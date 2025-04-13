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Шишкарев: перед "Черноморцем" стоит задача выхода в РПЛ уже в этом сезоне

Председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев сообщил, что клуб намерен пробиться в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Черноморец"
«Перед командой стоит задача выйти в премьер-лигу уже в этом сезоне, причем будем стараться занять второе место, хотя еще есть возможность сделать это через стыковые матчи», — заявил Шишкарев ТАСС.

После 27 туров Первой лиги новороссийская команда занимает пятое место, набрав 47 очков. В чемпионате осталось провести еще семь туров. На данный момент таблицу Первой лиги возглавляет «Балтика» (59 очков), за ней следуют «Торпедо» (51), «Урал» (49) и «Сочи» (47).

В последний раз «Черноморец» выступал в Российской Премьер-Лиге в 2003 году. Тогда команда заняла 16-е место, набрав 24 очка, и вылетела в Первую лигу. С тех пор прошло уже более 20 лет, а «Черноморец» так и не смог вернуться в высший дивизион российского футбола.

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