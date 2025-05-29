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Сторожук сообщил, что покинул пост главного тренера тульского "Арсенала"

Александр Сторожук сообщил, что он покинул пост главного тренера тульского "Арсенала".
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"По видеосвязи поговорили [с руководством клуба - прим. ред.], решили, что каждый дальше идет своей дорогой. Поблагодарили друг друга. Мне сказали, что в непростое для клуба время справился достойно. Неустойка? Пока цифры не поднимали. Это дело теперь будет вести мой юрист в правовом поле", – приводит слова Строжука Metaratings.

Александр Сторожук был назначен главным тренером тульского "Арсенала" 14 января 2023 года. Под его руководством команда, выступая в Первой лиге, завершила сезон-2022/23 на тринадцатом месте (41 очко), сезон-2023/24 - на четвёртом месте (55 очков - в стыковых матчах по итогам двух встреч проиграла нижегородскому "Пари НН"), сезон-2024/25 - на десятом месте (41 очко).

Ранее Сторожук возглавлял футбольные клубы "Афипс" и "Краснодар".

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