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Ромащенко: был долгий разговор с президентом "Урала". Сейчас мы отстаём от наших конкурентов на трансферном рынке

Новый главный тренер "Урала" Мирослав Ромащенко высказался о трансферных планах клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
- У нас был такой долгий фундаментальный разговор с президентом "Урала". Мы обговаривали различные ситуации. В том числе это связано и с усилением команды. Я высказывал свою точку зрения. Сейчас мы в такой ситуации, где от нас ушли несколько игроков, а времени у нас совсем мало - "Урал" позже всех начнёт подготовку к сезону. Сейчас мы отстаём от наших конкурентов на трансферном рынке. В связи с этим нам нужно сделать очень обдуманные шаги, максимально правильно подобрать точечное усиление - нужных и качественных игроков, - приводит слова Ромащенко "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 51-летний экс-тренер сборной России на ЧМ-2018 Мирослав Ромащенко занял должность главного тренера екатеринбургского "Урала". В сезоне-2024/2025 "шмели" заняли четвёртое место в Первой лиге, но в стыковых матчах за право играть в Российской премьер-лиге уступили грозненскому "Ахмату" (2:1, 0:2).

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