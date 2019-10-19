Первая домашняя осечка "Торпедо" и историческая серия "Балтики". Обзор 18-го тура ФНЛ

"Торпедо" Игнашевича впервые проигрывает дома, "Балтика" устанавливает клубный рекорд, Евдокимов и Бесчастных стартуют по-разному, а Хузин подает в отставку.

Анастасия Конева / vmsport.ru

Дерби юга Москвы между "Торпедо" и "Чертаново" завершилось неожиданным результатом, исходя из предматчевых ожиданий - все-таки черно-белые на порядок опытнее и стабильнее, а домашний стадион дает им дополнительные силы в текущем сезоне. Встреча получилась не самой запоминающейся, в равной борьбе гости создали чуть больше моментов и закономерно добились победы - на 85-й минуте лидер "Чертаново" Сарвели поразил цель ударом из центра штрафной. 0:1 - "Торпедо" терпит третье поражение в сезоне и первое на своем поле, а "черти" по-прежнему не проигрывают в гостях и взбираются на четвертое место.В Калининграде встречались две самые успешные команды последнего времени, давно не знавшие горечи поражений. "Нефтехимик" вполне мог повернуть ход игры в свою пользу после того, как арбитр назначил пенальти за фол Кашчелана на Макарове. Однако молодой бомбардир нижнекамцев пробил бездарно, вратарь "Балтики" Бориско вытащил мяч, а наставник "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев откровенно высказался по поводу спада Дениса: "Нельзя было молодому игроку Макарову давать бить. Он находится в тяжелом психологическом состоянии. На него давит агент, рисует какие-то цифры. Предлагает игрока всем командам России. Есть такие люди, которые пытаются нажиться на труде игрока и тренеров. Ошибся и не отстранил его от пробития пенальти". Балтийцы к таким очевидным шансам отнеслись бережнее - Маркин заработал 11-метровый и сам же его уверенно реализовал, прервав "сухую" серию голкипера гостей Голубева на отметке в 453 минуты. 1:0 - калининградцы впервые в своей истории организуют 14-матчевую серию без поражений на уровне Первого дивизиона (с учетом кубковых матчей) и выходят на пятое место, обгоняя "Нефтехимик".Дебют нового главного тренера "Нижнего Новгорода" Роберта Евдокимова оказался удачным - встряхнув достаточно опытную команду, тренер добился результата в игре с "Химками". Команда Андрея Талалаева смотрелась не хуже соперника, но в завершающей стадии, по признанию наставника, игрокам подмосковного клуба еще прибавлять и прибавлять. Судьбу встречи решил гол, забитый волжанами в начале второго тайма - атака, которую начал голкипер Анисимов, завершилась спустя несколько секунд классным дальним ударом Палиенко в ближний угол. 1:0 - "Нижний" по-прежнему уступает четвертому месту 8 очков, но оптимизма у болельщиков сейчас должно стать побольше. "Химки" остаются на втором месте, правда, отрыв от "Ротора" сократился до двух очков. Волгоградцы могли и догнать красно-черных, но не сумели реализовать территориальное преимущество в гостевом матче с "Армавиром" - 0:0.Еще одна тренерская рокировка результата, в отличие от "Нижнего Новгорода", не принесла - Владимир Бесчастных начал с крупного поражения. "Факел" не забивал очень давно, но получил отличный шанс в самом начале игры с "Шинником", когда арбитр назначил неоднозначный пенальти. Но сын известного владикавказского арбитра Лаши Верулидзе Александр с "точки" пробил выше ворот. Ярославцы открыли счет в середине первого тайма - после углового Кожемякин точно пробил головой. После перерыва Бесчастных попытался рискнуть, воронежцы оголили тылы и получили в свои ворота еще три мяча. Дважды отличился Самодин, а между этими голами свой лицевой счет пополнил Олейников, которому никто не помешал сыграть на добивании. 0:4 - "Факел" остается последним, "Шинник" идет вровень с "Балтикой" и "Нефтехимиком".Следующий тур также не обойдется без нового имени на тренерском мостике - наставник "Луча" Рустем Хузин написал заявление об отставке, которое приняло руководство клуба. Домашний матч против "Енисея" планомерно катился к ничьей, однако на второй добавленной минуте совершенно необязательный фол на краю штрафной площади допустил молодой вратарь хозяев Пономаренко. Заработавший 11-метровый удар Комков сам же его и реализовал, принеся красноярцам третью победу в последних четырех матчах. "Львы" по-прежнему в зоне вылета, но уступают "Краснодару-2" только по дополнительным показателям, "тигры" же имеют на один балл больше.Пока основная команда красно-белых переживает очередную стадию традиционного цикла, у фарм-клуба дела совсем плохи. Хотя встреча в Песчанокопском началась для "Спартака-2" хорошо - Нимели заработал пенальти, а Руденко его уверенно реализовал. Александр забил свой десятый гол и догнал в снайперской гонке ФНЛ Сергеева. "Чайка" получила свой пенальти после фола на Текучёве, однако Акмурзин потащил непростой удар от Павленко, но спустя пару минут неудачно сыграл на выходе, позволив отличиться Белоусу. В начале второго тайма спартаковцы получили численное преимущество - агрессия Текучёва привела к прямой красной карточке. Впрочем, "Чайка" смогла забить и в меньшинстве - джокер Дмитрия Воецкого Коротаев реализовал выход один на один. 2:1 - "Чайка" по-прежнему замыкает топ-10, а "Спартак-2" с серией из девяти игр без побед оказывается на семнадцатом месте.Притормозившие в последних турах "СКА-Хабаровск" и "Томь" в очном матче не выявили победителя. В первом тайме команды обменялись голами - сначала отличился нападающий хозяев Кузьмичёв, поигравший не так давно в Томске, но затем точным ударом с линии штрафной отметился экс-лидер хабаровского клуба Казанков. После перерыва дальневосточники потеряли Шлякова, получившего второе предупреждение, но счет на табло не изменился. 1:1 - команды по-прежнему в десятке и нескоро оттуда выпадут, но отставание от заветной четверки растет.Драматичным получился матч в Курске - "Текстильщик" забил быстрый гол усилиями Сидорова и больше 70 минут оборонял победный счет, намереваясь впервые в сезоне отыграть на "ноль". Однако за 10 минут до конца мяч после удара Минаева зацепил руку Радченко, что стало поводом для назначения пенальти, а приговор привел в исполнение Федчук. А буквально через пару минут куряне на кураже забили и победный мяч - Машуков в стиле Роббена сместился с правого фланга в центр и пробил издали, поставив в тупик Зирикова благодаря рикошету от газона. 2:1 - "Авангард" отыгрывает несколько позиций, но от зоны вылета отстает всего на два балла, "Текстильщик" остается на восемнадцатом месте.Молодые "бычки" в этом сезоне не могут победить на своем поле, но в гостях набирают очки с завидной регулярностью. Нынешняя "Мордовия" не стала преградой для команды Олега Фоменко - в равной игре всё решило исполнительское мастерство. Онугха в первом тайме "шведой" замкнул прострел с левого фланга, послав мяч под перекладину, а ближе к концу встречи Герман подкараулил ошибку защитника и оформил дубль. Окончательный счет установил Сергеев, реализовавший выход один на один. Примечательно, что две голевые передачи успел записать на свой счет нападающий "Краснодара" Шершнёв, который в день игры отпраздновал свое 18-летие и дебютировал в лучшей лиге мира. "Быки" выбираются из зоны вылета, а вот "Мордовия" проигрывает четвертый матч подряд и остается в самом низу.Фото: ФНЛ.