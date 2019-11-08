Чья серия продолжится в Волгограде? Анонс 22-го тура ФНЛ

В центральном матче игрового дня - битва команд из топ-4, дуэту лидеров предстоят гостевые встречи против команд зоны вылета, а "Нефтехимику" и "Чайке" играть рано утром на Дальнем Востоке.

ФК "Чертаново"

В центральном матче встречаются третья и четвертая команды лиги. "Ротор" на 3 очка опережает "Чертаново", и нетрудно посчитать, что в случае успеха москвичи догонят волгоградцев. Проигравший также рискует отпустить от себя дуэт лидеров на расстояние, превышающее одну победу. Обе команды находятся в отличной форме - "Ротор" в последних семи матчах набрал 19 очков, пусть зачастую подопечные Игоря Меньщикова, поведя в счете, начинают оберегать победу, а не добивают соперника. "Чертаново" на протяжении первого круга действовал в той же манере, не побеждая крупнее, чем в один мяч. Но на старте второй половины турнира команда Игоря Осинькина одолела "Енисей" и "Факел" с общим счетом 6:0. Текущая победная серия насчитывает пять игр, а не пропускают "черти" на протяжении 480 минут, что является лучшим результатом этого сезона в лиге. Правда, авторство принадлежит двум вратарям - начал серию опытнейший Абаев, а после перелома пальца его успешно подменяет молодой Ломаев.Предыдущий визит Андрея Талалаева в Красноярск получился запоминающимся - в ноябре 2017 в качестве наставника "Тамбова", у которого были удалены два футболиста, он выдал жаркую пресс-конференцию, а также вступил в конфликт с "маленьким губастым мальчиком" (Станиславом Меркисом, тогдашним пресс-атташе "Енисея"). В тот момент красноярцы лидировали в лиге и разобрались с командой Талалаева, но сейчас красноярцы прозябают в зоне вылета, показывая скромные результаты, а "Химки" идут вторыми, забивая больше всех и пропуская меньше всех в лиге. Прошлый матч с "Текстильщиком" закончился непростой победой со счетом 2:1, но по ходу игры у химчан был удален Нетфуллин, красная карточка которого была аннулирована на заседании КДК РФС.Пока что безоговорочный лидер ФНЛ "Торпедо" пожалует в гости к "Мордовии", которая замыкает таблицу. Исполняющий обязанности главного тренера Руслан Мухаметшин дебютировал в этом качестве с ничьей в игре с "Шинником", однако в прошлом туре саранчане без шансов уступили в гостях "Спартаку-2" (0:2). Торпедовцы, продолжающие борьбу на два фронта, в минувшем туре добились непростой победы над "СКА-Хабаровском" (2:1) и сохранили отрыв от "Химок", исчисляемый четырьмя очками. Учитывая, что уже спустя 4 дня надо будет брать реванш у "Нижнего Новгорода" за поражение в первом круге, можно ожидать от тренерского штаба "Торпедо" немалых изменений в составе - с нынешней "Мордовией" черно-белые обязаны справляются в любом сочетании. Хотя матч первого круга завершился со счетом 0:0.Стартует тур в 7 часов утра по московскому времени во Владивостоке, и это будет самый ранний матч в этом сезоне. "Нефтехимик" с юмором воспринял эту данность, но бояться "Луча" подопечным Юрия Уткульбаева явно не следует - нижнекамцы идут пятыми, уверенно набирая очки в большинстве матчей, а вот владивостокцы после смены тренера победить не могут. Прошлая неделя получилась и вовсе кошмарной - 1:5 в Грозном в кубковом матче и 0:4 в Томске. Да и преимущества домашнего поля у "Луча" в этом сезоне нет - лишь две победы в тринадцати играх. Единственный мотивационный фактор - последний домашний матч в календарном году, в следующий раз футбол во Владивостоке будет только 22 марта.Балтийцы на прошлой неделе прервали свою чудесную беспроигрышную серию, длившуюся с августа, сначала проиграв в Кубке "Торпедо" (0:1), а следом оступившись в Песчанокопском (0:1). Отставание от четверки составляет теперь 8 очков, но соперник для начала новой хорошей серии очень хороший. "Факел", если оставить за скобками неожиданную победу над "Чайкой", пропустил в трех матчах 15 (!) мячей, продемонстрировав невероятную уязвимость обороны под руководством бывшего нападающего Владимира Бесчастных.Магомед Адиев мелькает в новостных сводках в качестве возможного тренера клуба ФНЛ. От предложения "Луча", как сообщается, Адиев отказался, а вот вариант с "Чайкой" вполне может быть одобрен. Пока же сельчан возглавляет представитель клубной академии Юрий Лыков, который больше месяца на посту исполняющего обязанности по регламенту быть не может. В первом матче ему удалось остановить "Балтику", но сейчас матч не менее простой - выездной матч в Хабаровске. Местные армейцы в минувшем туре прервали беспроигрышную серию, уступив "Торпедо", а к предстоящему матчу подходят без голеадора Кацаева (в числе прочего Адлан забил "Чайке" дважды в матче первого круга) и одного из лучших "лимитчиков" сезона Гаджимурадова."Нижний Новгород" и "Спартак-2", победившие в минувшем туре, сыграют на берегах Волги. "Томь" с серьезными кадровыми проблемами, отправляется в выездное турне до конца календарного года, первая остановка - в Курске, где обстановка не самая радужная. Не побеждающий на протяжении пяти встреч "Армавир" принимает четвертьфиналиста Кубка "Шинник", который в первенстве проиграл 4 из 6 последних игр. Наконец, оторвавшийся от зоны вылета на три очка "Краснодар-2" сыграет в Иваново против худшей обороны лиги.