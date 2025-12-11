Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Наумов рассказал, кто бы подошел "Динамо" на пост главного тренера

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов назвал Станислава Черчесова и Андрея Талалаева подходящими кандидатами на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ахмат"
"На самом деле вариантов у "Динамо" много. Вряд ли кто-то откажется туда пойти. Тот же Талалаев им подошел бы, Черчесов. Нужен именно российский тренер. Черчесов вообще может очень быстро поставить игру", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.

Станислав Черчесов является наставником в грозненском "Ахмате". В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику". В текущем сезоне под руководством российского специалиста калининградский клуб провел 25 матчей, одержал 12 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

