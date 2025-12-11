Наумов рассказал, кто бы подошел "Динамо" на пост главного тренера

"На самом деле вариантов у "Динамо" много. Вряд ли кто-то откажется туда пойти. Тот же Талалаев им подошел бы, Черчесов. Нужен именно российский тренер. Черчесов вообще может очень быстро поставить игру", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Напомним, 17 ноября пресс-служба московского "Динамо" объявила об уходе Валерия Карпина. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент российского специалиста Ролан Гусев.
Станислав Черчесов является наставником в грозненском "Ахмате". В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику". В текущем сезоне под руководством российского специалиста калининградский клуб провел 25 матчей, одержал 12 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
