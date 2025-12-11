Парфенов - о "Спартаке": команда должна бороться за золотые медали

"Конечно, мне не нравится место "Спартака" в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший. Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно", - сказал Парфенов "Чемпионату"
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
6 декабря подопечные Вадима Романова встретились с московским "Динамо". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался об игре команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"