Лига Европы УЕФА

Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Смородская назвала подходящего тренера для "Спартака"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская выделила специалиста, который, по ее мнению, лучше всего подойдет на должность главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, 11 ноября из клуба был уволен Деян Станкович, возглавлявший красно-белых с июля прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" с тех пор является Вадим Романов.

"Я бы утверждала Романова. Они уже несколько раз ошиблись, так что пусть попробуют теперь найти своего тренера. Считаю, что на данный момент Романов внушает доверие", — передает слова Смородской "Матч ТВ".

Под руководством Вадима Романова "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. С 29 очками команда завершила первый отрезок чемпионата России сезона 2025/2026 на 6-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

