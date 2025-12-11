Смородская назвала подходящего тренера для "Спартака"

Напомним, 11 ноября из клуба был уволен Деян Станкович, возглавлявший красно-белых с июля прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" с тех пор является Вадим Романов.
"Я бы утверждала Романова. Они уже несколько раз ошиблись, так что пусть попробуют теперь найти своего тренера. Считаю, что на данный момент Романов внушает доверие", — передает слова Смородской "Матч ТВ".
Под руководством Вадима Романова "Спартак" провел 4 матча, в которых одержал 2 победы, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. С 29 очками команда завершила первый отрезок чемпионата России сезона 2025/2026 на 6-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская выделила специалиста, который, по ее мнению, лучше всего подойдет на должность главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"