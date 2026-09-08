Во Франции высказались о шансах Сафонова на престижную вратарскую награду

Жан Филипп Леклер считает, что Матвей Сафонов способен выиграть приз лучшему вратарю 2026 года.

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- Конечно, у него есть шанс. Явного фаворита нет. Сафонов блестяще сыграл с "ПСЖ" в прошлом сезоне, особенно в Лиге чемпионов, но в новом сезоне начал средне. И, что самое главное, он не сыграл на чемпионате мира, - передаёт слова Леклера "Матч ТВ"

Экс-заместитель главного редактора L'Equipe отметил выступление россиянина за "ПСЖ" в прошлом сезоне и отсутствие очевидного фаворита среди претендентов.В прошлом сезоне Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах и 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с "ПСЖ" россиянин выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Победителя в номинации объявят 26 октября в Лондоне.