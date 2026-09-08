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Холанд вышел на чистое седьмое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов

После дубля в ворота "Порту" Эрлинг Холанд улучшил свою позицию в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити" довёл свой результат до 59 голов в 59 матчах турнира.

Норвежец дважды отличился в первом туре общего этапа и помог английской команде одержать гостевую победу со счётом 2:0. Теперь Холанд единолично занимает седьмое место среди лучших бомбардиров Лиги чемпионов, опережая Томаса Мюллера, у которого 57 мячей в 163 встречах.

Следующими целями Холанда являются Рауль и Килиан Мбаппе - оба забили по 71 голу.

Выше располагаются Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и рекордсмен турнира Криштиану Роналду (140).

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