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Ещенко: Жиго – классный защитник, он не помешает «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном возвращении Самуэля Жиго в стан красно-белых. Ранее об этом сообщил агент футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
«Не знаю, насколько это всё реально, но Жиго – классный защитник. В его квалификации сомневаться не приходится. Он точно потянет уровень РПЛ сейчас и, конечно, может пригодиться «Спартаку».

Но не понятно, насколько его там ждут. Его точно любят болельщики, но сейчас в клубе многое поменялось. Новое руководство и тренерский штаб должны видеть его в команде, а я не уверен, что там к этому готовы. Если не «Спартак», то он точно пригодится любому клубу РПЛ», — сказал Ещенко.

1 сентября «Лацио» расторг контракт с Жиго по взаимному согласию сторон. За римлян защитник провёл 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. В России француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год и вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.

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