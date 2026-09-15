Ещенко: Жиго – классный защитник, он не помешает «Спартаку»

Фото: ФК "Спартак"

«Не знаю, насколько это всё реально, но Жиго – классный защитник. В его квалификации сомневаться не приходится. Он точно потянет уровень РПЛ сейчас и, конечно, может пригодиться « Спартаку ».

Но не понятно, насколько его там ждут. Его точно любят болельщики, но сейчас в клубе многое поменялось. Новое руководство и тренерский штаб должны видеть его в команде, а я не уверен, что там к этому готовы. Если не «Спартак», то он точно пригодится любому клубу РПЛ», — сказал Ещенко.1 сентября «Лацио» расторг контракт с Жиго по взаимному согласию сторон. За римлян защитник провёл 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. В России француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год и вместе с красно-белыми выиграл Кубок России.