Хавбек Дэвис покинул "Саутгемптон" и перешел в "Рейнджерс"

Полузащитник английского "Саутгемптона" Стивен Дэвис покинул клуб.Игрок продолжит карьеру в шотландском "Рейнджерс", за который играл с 2008 по 2012-й год.Английский клуб отдал футболиста в аренду на полгода.В текущем сезоне Дэвис выступал в составе команды в шести матчах и отдал одну результативную передачу. Он также является капитаном сборной Северной Ирландии.