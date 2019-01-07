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Хавбек Дэвис покинул "Саутгемптон" и перешел в "Рейнджерс"

Полузащитник английского "Саутгемптона" Стивен Дэвис покинул клуб.

Игрок продолжит карьеру в шотландском "Рейнджерс", за который играл с 2008 по 2012-й год.

Английский клуб отдал футболиста в аренду на полгода.

В текущем сезоне Дэвис выступал в составе команды в шести матчах и отдал одну результативную передачу. Он также является капитаном сборной Северной Ирландии.

"Газета.ру"
Теги: Саутгемптон Рейнджерс Дэвис АПЛ
Сегодня, 16:40
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