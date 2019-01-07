Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:36
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
"Манчестер Юнайтед" не взял Погба на сборы в Дубай
Вчера, 22:50
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
"Реал" на своем поле уступил "Реал Сосьедаду" (6)
Вчера, 22:39
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
"Бешикташ" подпишет защитника ПСВ
Хавбек Дэвис покинул "Саутгемптон" и перешел в "Рейнджерс"
Полузащитник английского "Саутгемптона" Стивен Дэвис покинул клуб.
Игрок продолжит карьеру в шотландском "Рейнджерс", за который играл с 2008 по 2012-й год.
Английский клуб отдал футболиста в аренду на полгода.
В текущем сезоне Дэвис выступал в составе команды в шести матчах и отдал одну результативную передачу. Он также является капитаном сборной Северной Ирландии.
"Газета.ру"
Игрок продолжит карьеру в шотландском "Рейнджерс", за который играл с 2008 по 2012-й год.
Английский клуб отдал футболиста в аренду на полгода.
В текущем сезоне Дэвис выступал в составе команды в шести матчах и отдал одну результативную передачу. Он также является капитаном сборной Северной Ирландии.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.