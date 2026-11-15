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Ещенко назвал двух кандидатов на пост главного тренера "Локомотива"

Бывший защитник "Локомотива" Андрей Ещенко назвал возможных кандидатов на пост главного тренера московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, железнодорожников могли бы возглавить Сергей Игнашевич или Дмитрий Хохлов.

- Игнашевич, Юрий Павлович Семин… Ну, наверное, Игнашевич или Хохлов подходят. Хохлов все-таки работает в "молодежке" клуба. Он знает этих пацанов. Может взять еще с собой Билялетдинова и Лоськова.

Это будет нормальная история. Потому что молодых ребят из академии "Локомотива" в команде много играет, - цитирует Ещенко "Матч ТВ".

После поражения от "Рубина" (0:1) председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова. При этом официальное сообщение о прекращении сотрудничества с тренером на сайте клуба не появилось.

После 14 туров железнодорожники занимают 15-е место в РПЛ с 11 очками.

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