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СМИ: "Челси" предложил за Леандро Паредеса 30 млн евро

По информации La Gazzetta dello Sport, "Челси" предложил 30 млн евро за полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

Аргентинец в ближайшие дни может подписать с "Челси" контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 млн евро за сезон.
Теги: Челси Зенит Паредес АПЛ
Сегодня, 10:17
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#5  СуперШтангист   (Сегодня, 11:06)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: anonymous
Неймар одной ногой в "Зените".


В Бразилии пока это отказываются комментировать.

Да там бы половина Бразилии застрелилась узнав о таком позоре.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  Sergeevich   (Сегодня, 10:58)
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online
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Вот как выступление за Зенит повышает трансферную стоимость satisfied

А если без шуток, за 30 надо продавать не думая.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 10:56)
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Неймар одной ногой в "Зените".

По сообщениям испанского источника Ne Pizhu, бразильский футболист дал устное согласие клубу из Санкт-Петербурга. Причиной этому послужило наличие Кокорина в составе одного из сильнейших клубов Европы. Питерский Зенит готов заплатить за Неймара пятьсот тыщ мильонов.

Сам футболист давно хотел поиграть в одной команде с такими звёздами, как Дзюба, ЗЕБОЛОТНЫЙ, Новосельцев.
В Бразилии пока это отказываются комментировать.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  SPV  Bryansk (Сегодня, 10:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KolpinoOnTour
А купили за 18 млн? Продано!!!

За 23 купили , при трансферной стоимости 13. Если дают 30, в чем есть большие сомнения, его туда на руках надо отнести
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#1  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 10:31)
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Болеет за:
«Зенит»
А купили за 18 млн? flushed Продано!!! smiley


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
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