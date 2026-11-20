Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, сумма долга 32-летнего футболиста составила 88 853 рубля 37 копеек.
Соответствующее решение принял мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево по заявлениям столичного регионального оператора. Помимо основной задолженности, с игрока также взыскали расходы на уплату государственной пошлины.
Джикия присоединился к "Локомотиву" летом 2026 года. Ранее защитник с 2017 по 2024 год выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
С Джикии взыскали почти 90 тысяч рублей долга за две квартиры в Москве
Мировой суд в Москве вынес судебные приказы о взыскании с защитника "Локомотива" Георгия Джикии задолженности по взносам на капитальный ремонт двух квартир.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"