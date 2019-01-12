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Источник: "Зенит" и "Челси" достигли принципиальной договоренности по переходу Паредесу

TODOmercadoweb сообщает, что "Зенита"и "Челси" достигли принципиальной договоренности по трансферу Леандро Паредеса.

Потенциальная сделка может произойти уже в самое ближайшее время.

Также отмечается, что лондонский клуб близок к приобретению хавбека "Кальяри" Николо Бареллы.
Теги: Челси Зенит Паредес АПЛ
Сегодня, 11:28
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#10  utekay  Россия (Сегодня, 13:26)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
правдивость статьи прямо пропорциональна грамотности написавшего её автора!

обратно пропорциональна ты хотел сказать


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#9  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 12:52)
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На одном Дзюбе далеко не уедешь. Тем более, что игрок он не самый стабильный.
А ведь наверняка первыми новичками снова станут паспортисты с неясным будущим.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#8  Makc33   (Сегодня, 12:52)
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online

Цитата: suvirinimas
Конечно сильнейшие игроки-легионеры должны играть в сильнейших клубах Европы, а не в российском болоте, в котором не развиваешься и достаточно только выходить на поле и при том при минус 20 градусах мороза. Паредес явно приходил под тренера Манчини, который лично агитировал его по переходу. Все логично.

Плюсую. с какого хрена он должен убиваться за какой то непонятный Зенит и морозить задницу на болотах. Игрок молодой,потенциально сильный,спрос на него есть ,бабла он с газпрома срубил, теперь можно и в футбол поиграть в настоящем клубе и в сильном чемпионате
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#7  Волжанин   (Сегодня, 12:36)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Абрамович помогает Гинеру laughing
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 12:08)
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Цитата: ROCKER
по переходу ПаредесУ", "ЗенитА и Челси

Думаю Паредес уже привык,как его только не склоняли на различных ресурсах)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  suvirinimas   (Сегодня, 11:51)
  • -6
  •  (10)

Конечно сильнейшие игроки-легионеры должны играть в сильнейших клубах Европы, а не в российском болоте, в котором не развиваешься и достаточно только выходить на поле и при том при минус 20 градусах мороза. Паредес явно приходил под тренера Манчини, который лично агитировал его по переходу. Все логично.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#4  ROCKER  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, правдивость статьи прямо пропорциональна грамотности написавшего её автора!
"по переходу ПаредесУ", "ЗенитА и Челси"... weary


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Хотите, чтобы в споре ваше слово было последним? Скажите оппоненту: "Пожалуй, Вы правы!" (У. Черчилль)
Регистрация: 15.09.2012 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 11:35)
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  •  (7)

всё что ни делается , всё к лучшему. Вперед Зенит!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 11:33)
  • +2
  •  (4)
online

Если Кокорина не вытащат на сборы не видать Зениту первого места
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Angelsh   (Сегодня, 11:31)
  • +2
  •  (4)
online

Всех лучших иностранцев продали.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
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