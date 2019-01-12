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"Вест Хэм" хочет выручить с продажи Арнаутовича 44 миллиона евро

Футбольный агент Джейми Реднапп считает, что "Вест Хэм" готов расстаться со своим лидером Марко Арнаутовичем.

Лондонский клуб, как отмечает Sky Sports, хочет выручить с продажи австрийца 44 миллиона евро. Ранее "Вест Хэм" отклонил два предложения из Китая.
Теги: Вест Хэм Арнаутович АПЛ
Сегодня, 17:51
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