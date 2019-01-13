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Юрген Клопп: игра "Ливерпуля" против "Брайтона" - не опера, но всё ещё хорошая песня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил выступление команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:0).

"Думаю, моя команда продемонстрировала невероятно зрелое выступление. Я очень рад, потому что это новый навык для нас, и нам нужно его сохранить. Такой футбол нельзя сравнить с оперой, но это всё ещё очень хорошая песня.

Наше выступление было неплохим. Это не был лучший матч в нашем исполнении в этом сезоне, но я бы сказал, что это было самое зрелое выступление в сезоне. Это очень важно. При удачных обстоятельствах выиграть может каждый, в обычный день немного команд способны добиться победы, в плохой день мало команд могут сделать это. Сегодня был не такой уж и плохой день, но он был непростым, потому что "Брайтон" сыграл очень здорово", - цитирует Клоппа Sky Sports.

"Чемпионат.сом"
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 01:28
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