Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (10)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
10:15
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед"
Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" на матч 22-го тура чемпионата Англии.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Бен Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Мусса Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн, Сон.
Запасные: Гассанига, Роуз, Давинсон Санчес, Фойт, Ламела, Скипп, Льоренте.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард, Эррера, Погба, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Далот, Мата, Андреас Перейра, Фред, МакТоминай, Лукаку.
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Бен Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Мусса Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн, Сон.
Запасные: Гассанига, Роуз, Давинсон Санчес, Фойт, Ламела, Скипп, Льоренте.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард, Эррера, Погба, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Далот, Мата, Андреас Перейра, Фред, МакТоминай, Лукаку.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.