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Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед"

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" на матч 22-го тура чемпионата Англии.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Бен Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Мусса Сиссоко, Алли, Эриксен, Кейн, Сон.

Запасные: Гассанига, Роуз, Давинсон Санчес, Фойт, Ламела, Скипп, Льоренте.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Янг, Шоу, Линделёф, Джонс, Матич, Лингард, Эррера, Погба, Рашфорд, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Далот, Мата, Андреас Перейра, Фред, МакТоминай, Лукаку.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед АПЛ
Сегодня, 18:56
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