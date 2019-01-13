Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась

? Let's take you back to the full-time scenes at Wembley ? #MUFC pic.twitter.com/Horou8EjHx — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2019

Все удары "Тоттенхэма" в матче с "МЮ"

Де Хеа покорил "Уэмбли"

All David De Gea saves in HD.#TheSwypeSportspic.twitter.com/Lf5ERfx9uJ — The Swype Sports ? (@TheSwypeSports) January 13, 2019

Все сейвы Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом"

«Манчестер Юнайтед» одержал шестую победу подряд после отставки Жозе Моуринью. Оле-Гуннар Сульшер повторил достижение Мэтта Басби, который вместе с командой в сезоне-1946/47 одержал победу в пяти подряд матчах чемпионата после того, как стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Но пока говорить о полноценном возвращении «МЮ» ещё рано: матч с «Тоттенхэмом» явно добавил седых волос норвежскому лучезарному мальчику.— о важнейшей победе «Юнайтед».Сульшер, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью, с первых дней очень много говорил о командном духе, о том, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Пресс-конференции норвежца сильно отличались от речей Моуринью, предпочитающего вспоминать, как он выиграл Лигу чемпионов или три чемпионства с «Челси». Пока «особенный» назойливо напоминал всем и каждому о собственном величии, Сульшер говорил о величии клуба.Нет, Сульшер не произвёл никакой революции. Он не отправил в дубль Поля Погба, который при Моуринью совсем позабыл о роли лидера клуба, Янг не превратился в атакующего вингера, а Лукаку продолжил полировать скамейку запасных. «МЮ» не играет по какой-то новой тактической схеме. Но при Моуринью игроки явно раскрепостились, чего так не хватало «Юнайтед» в нынешнем сезоне. Видели, как Рэшфорд в концовке отдал классную передачу пяткой в воздухе Лукаку? Наверное, Моуринью бы тут же отругал Маркуса за попытку сыграть изящно, а не сохранить мяч и потянуть время. Вообще, заметно, что теперь у игроков «МЮ» появилась возможность творить на поле. Всё реже «красные дьяволы» смотрят друг на друга исподлобья, не понимая, кто же не добежал и не доработал. Видно, что футболистам стало комфортно играть при новом тренере, он их раскрепостил.И, как показал матч с «Тоттенхэмом», «МЮ» не забыл и о том, как нужно обороняться, когда того требует ситуация. При Сульшере «МЮ» провёл лишь три сухих матча — с «Ньюкаслом», «Редингом» и «Тоттенхэмом». Но, конечно, игра со «шпорами» стала самой зубодробительной. Наконец, «Юнайтед» при Сульшере обыграл один из топ-клубов, а не только аутсайдеров и середняков.Сложно сказать, насколько хорошим тактиком является Сульшер, но в матче с «Тоттенхэмом» какие-то изыски и сюрпризы не понадобились. Норвежец выставил вполне угадываемый состав, сделав выбор в пользу насыщенного центра поля (Матич — Эррера — Погба — Лингард) и быстрой атакующей линии (Рэшфорд — Марсьяль).Было понятно, что «МЮ» придётся много защищаться. Так и получилось, «Юнайтед» сковал сопернику возможность проводить быстрые контратаки. В итоге «Тоттенхэм» нанёс всего 4 % ударов во время контрвыпадов. В отличие от хозяев «МЮ» гораздо эффективнее использовал контратакующие действия. Так, 30% ударов гости нанесли именно во время контратак. Свой единственный мяч «МЮ» также провёл во время контратаки.«Тоттенхэм» дольше владел мячом, владел инициативой, но пропустил первым. Гениальная игра Погба вкупе с неуверенными действиями Льориса и смелостью Рэшфорда привела к взятию ворот. Дальше «Юнайтед» получил возможность действовать строго вторым номером. Получилось неплохо, хотя и без везения, а также гения Давида де Хеа явно не обошлось.«Тоттенхэм», в целом, провёл хороший матч. Лондонцы разнообразно и интересно атаковали, но хозяев подвела реализация моментов. При всём великолепии Де Хеа, установившего рекорд АПЛ в нынешнем сезоне (11 сейвов), игроки «Тоттенхэма» оставляли шансы голкиперу. Лишь несколько ударов были фактически «мёртвыми».Не созрелиВ последнее время довольно много говорилось о перспективах «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство. Но, похоже, что «шпоры» ещё не созрели для решения таких задач. Казалось бы, последние осечки «Манчестер Сити» должны были воодушевить «Тоттенхэм». Лондонцы получили отличную возможность превратиться в главных преследователей «Ливерпуля». Вместо этого подопечные Маурисио Почеттино умудрились проиграть «Вулверхэмптону», а затем упустить столько моментов в игре с «МЮ»!Лидерам «Тоттенхэма» не хватает стабильность. Делле Алли, Гарри Кейн и другие игроки лондонского клуба начинают мандражировать в самый ответственный момент. Возможно, ситуацию сможет решить приобретение опытного игрока с менталитетом победителя. Пока же именно в этом компоненте «Тоттенхэм» заметно уступает «Ливерпулю» и «Сити».Наверное, весьма символично, что «Манчестер Юнайтед» обрёл везение с человеком, который считается одним из тех, с кем ассоциируется чудесная победа «красных дьяволов» в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Да, «Юнайтед» повезло, но нужно отдать должное гостям, которые проявили чудеса самоотверженности. К тому же, Сульшер вовсе не стал ставить «автобус», гости старались атаковать, а в ряде эпизодов лондонцев выручил Льорис. Матч «МЮ» завершил с вполне достойными показателями по владению мячом (44% на 56%). Но самое главное, что «Юнайтед» вовсе не выглядел командой другого, более низкого уровня, на фоне «Тоттенхэма».В первом круге лондонцы разгромили «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Тогда смотреть на «красных дьяволов» было откровенно жалко. Гнетущее впечатление повторили матчи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Теперь смотреть матчи «Юнайтед» действительно интересно, это — не анти-футбол, превративший «Театр мечты» в «Театр ужаса», как едко отметил кто-то из экспертов на британском телевидении. Сульшер сдал первый серьёзный тест, следующий команду ждёт уже менее чем через две недели, когда «Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии.