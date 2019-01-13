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Сульшер бьёт рекорды, но без удачи и феноменального Де Хеа серия «МЮ» бы прервалась
«Манчестер Юнайтед» одержал шестую победу подряд после отставки Жозе Моуринью. Оле-Гуннар Сульшер повторил достижение Мэтта Басби, который вместе с командой в сезоне-1946/47 одержал победу в пяти подряд матчах чемпионата после того, как стал главным тренером «Манчестер Юнайтед». Но пока говорить о полноценном возвращении «МЮ» ещё рано: матч с «Тоттенхэмом» явно добавил седых волос норвежскому лучезарному мальчику. Rusfootball.info — о важнейшей победе «Юнайтед».
Сульшер, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью, с первых дней очень много говорил о командном духе, о том, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Пресс-конференции норвежца сильно отличались от речей Моуринью, предпочитающего вспоминать, как он выиграл Лигу чемпионов или три чемпионства с «Челси». Пока «особенный» назойливо напоминал всем и каждому о собственном величии, Сульшер говорил о величии клуба.
Нет, Сульшер не произвёл никакой революции. Он не отправил в дубль Поля Погба, который при Моуринью совсем позабыл о роли лидера клуба, Янг не превратился в атакующего вингера, а Лукаку продолжил полировать скамейку запасных. «МЮ» не играет по какой-то новой тактической схеме. Но при Моуринью игроки явно раскрепостились, чего так не хватало «Юнайтед» в нынешнем сезоне. Видели, как Рэшфорд в концовке отдал классную передачу пяткой в воздухе Лукаку? Наверное, Моуринью бы тут же отругал Маркуса за попытку сыграть изящно, а не сохранить мяч и потянуть время. Вообще, заметно, что теперь у игроков «МЮ» появилась возможность творить на поле. Всё реже «красные дьяволы» смотрят друг на друга исподлобья, не понимая, кто же не добежал и не доработал. Видно, что футболистам стало комфортно играть при новом тренере, он их раскрепостил.
И, как показал матч с «Тоттенхэмом», «МЮ» не забыл и о том, как нужно обороняться, когда того требует ситуация. При Сульшере «МЮ» провёл лишь три сухих матча — с «Ньюкаслом», «Редингом» и «Тоттенхэмом». Но, конечно, игра со «шпорами» стала самой зубодробительной. Наконец, «Юнайтед» при Сульшере обыграл один из топ-клубов, а не только аутсайдеров и середняков.
Без сюрпризов
Сложно сказать, насколько хорошим тактиком является Сульшер, но в матче с «Тоттенхэмом» какие-то изыски и сюрпризы не понадобились. Норвежец выставил вполне угадываемый состав, сделав выбор в пользу насыщенного центра поля (Матич — Эррера — Погба — Лингард) и быстрой атакующей линии (Рэшфорд — Марсьяль).
Было понятно, что «МЮ» придётся много защищаться. Так и получилось, «Юнайтед» сковал сопернику возможность проводить быстрые контратаки. В итоге «Тоттенхэм» нанёс всего 4 % ударов во время контрвыпадов. В отличие от хозяев «МЮ» гораздо эффективнее использовал контратакующие действия. Так, 30% ударов гости нанесли именно во время контратак. Свой единственный мяч «МЮ» также провёл во время контратаки.
«Тоттенхэм» дольше владел мячом, владел инициативой, но пропустил первым. Гениальная игра Погба вкупе с неуверенными действиями Льориса и смелостью Рэшфорда привела к взятию ворот. Дальше «Юнайтед» получил возможность действовать строго вторым номером. Получилось неплохо, хотя и без везения, а также гения Давида де Хеа явно не обошлось.
«Тоттенхэм», в целом, провёл хороший матч. Лондонцы разнообразно и интересно атаковали, но хозяев подвела реализация моментов. При всём великолепии Де Хеа, установившего рекорд АПЛ в нынешнем сезоне (11 сейвов), игроки «Тоттенхэма» оставляли шансы голкиперу. Лишь несколько ударов были фактически «мёртвыми».
Не созрели
В последнее время довольно много говорилось о перспективах «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство. Но, похоже, что «шпоры» ещё не созрели для решения таких задач. Казалось бы, последние осечки «Манчестер Сити» должны были воодушевить «Тоттенхэм». Лондонцы получили отличную возможность превратиться в главных преследователей «Ливерпуля». Вместо этого подопечные Маурисио Почеттино умудрились проиграть «Вулверхэмптону», а затем упустить столько моментов в игре с «МЮ»!
Лидерам «Тоттенхэма» не хватает стабильность. Делле Алли, Гарри Кейн и другие игроки лондонского клуба начинают мандражировать в самый ответственный момент. Возможно, ситуацию сможет решить приобретение опытного игрока с менталитетом победителя. Пока же именно в этом компоненте «Тоттенхэм» заметно уступает «Ливерпулю» и «Сити».
Пройденный тест
Наверное, весьма символично, что «Манчестер Юнайтед» обрёл везение с человеком, который считается одним из тех, с кем ассоциируется чудесная победа «красных дьяволов» в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Да, «Юнайтед» повезло, но нужно отдать должное гостям, которые проявили чудеса самоотверженности. К тому же, Сульшер вовсе не стал ставить «автобус», гости старались атаковать, а в ряде эпизодов лондонцев выручил Льорис. Матч «МЮ» завершил с вполне достойными показателями по владению мячом (44% на 56%). Но самое главное, что «Юнайтед» вовсе не выглядел командой другого, более низкого уровня, на фоне «Тоттенхэма».
В первом круге лондонцы разгромили «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Тогда смотреть на «красных дьяволов» было откровенно жалко. Гнетущее впечатление повторили матчи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Теперь смотреть матчи «Юнайтед» действительно интересно, это — не анти-футбол, превративший «Театр мечты» в «Театр ужаса», как едко отметил кто-то из экспертов на британском телевидении. Сульшер сдал первый серьёзный тест, следующий команду ждёт уже менее чем через две недели, когда «Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
Сульшер, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью, с первых дней очень много говорил о командном духе, о том, что значит играть за «Манчестер Юнайтед». Пресс-конференции норвежца сильно отличались от речей Моуринью, предпочитающего вспоминать, как он выиграл Лигу чемпионов или три чемпионства с «Челси». Пока «особенный» назойливо напоминал всем и каждому о собственном величии, Сульшер говорил о величии клуба.
? Let's take you back to the full-time scenes at Wembley ? #MUFC pic.twitter.com/Horou8EjHx— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2019
Нет, Сульшер не произвёл никакой революции. Он не отправил в дубль Поля Погба, который при Моуринью совсем позабыл о роли лидера клуба, Янг не превратился в атакующего вингера, а Лукаку продолжил полировать скамейку запасных. «МЮ» не играет по какой-то новой тактической схеме. Но при Моуринью игроки явно раскрепостились, чего так не хватало «Юнайтед» в нынешнем сезоне. Видели, как Рэшфорд в концовке отдал классную передачу пяткой в воздухе Лукаку? Наверное, Моуринью бы тут же отругал Маркуса за попытку сыграть изящно, а не сохранить мяч и потянуть время. Вообще, заметно, что теперь у игроков «МЮ» появилась возможность творить на поле. Всё реже «красные дьяволы» смотрят друг на друга исподлобья, не понимая, кто же не добежал и не доработал. Видно, что футболистам стало комфортно играть при новом тренере, он их раскрепостил.
И, как показал матч с «Тоттенхэмом», «МЮ» не забыл и о том, как нужно обороняться, когда того требует ситуация. При Сульшере «МЮ» провёл лишь три сухих матча — с «Ньюкаслом», «Редингом» и «Тоттенхэмом». Но, конечно, игра со «шпорами» стала самой зубодробительной. Наконец, «Юнайтед» при Сульшере обыграл один из топ-клубов, а не только аутсайдеров и середняков.
Без сюрпризов
Сложно сказать, насколько хорошим тактиком является Сульшер, но в матче с «Тоттенхэмом» какие-то изыски и сюрпризы не понадобились. Норвежец выставил вполне угадываемый состав, сделав выбор в пользу насыщенного центра поля (Матич — Эррера — Погба — Лингард) и быстрой атакующей линии (Рэшфорд — Марсьяль).
January 13, 2019
Было понятно, что «МЮ» придётся много защищаться. Так и получилось, «Юнайтед» сковал сопернику возможность проводить быстрые контратаки. В итоге «Тоттенхэм» нанёс всего 4 % ударов во время контрвыпадов. В отличие от хозяев «МЮ» гораздо эффективнее использовал контратакующие действия. Так, 30% ударов гости нанесли именно во время контратак. Свой единственный мяч «МЮ» также провёл во время контратаки.
«Тоттенхэм» дольше владел мячом, владел инициативой, но пропустил первым. Гениальная игра Погба вкупе с неуверенными действиями Льориса и смелостью Рэшфорда привела к взятию ворот. Дальше «Юнайтед» получил возможность действовать строго вторым номером. Получилось неплохо, хотя и без везения, а также гения Давида де Хеа явно не обошлось.
Все удары "Тоттенхэма" в матче с "МЮ"
«Тоттенхэм», в целом, провёл хороший матч. Лондонцы разнообразно и интересно атаковали, но хозяев подвела реализация моментов. При всём великолепии Де Хеа, установившего рекорд АПЛ в нынешнем сезоне (11 сейвов), игроки «Тоттенхэма» оставляли шансы голкиперу. Лишь несколько ударов были фактически «мёртвыми».
Не созрели
В последнее время довольно много говорилось о перспективах «Тоттенхэма» в борьбе за чемпионство. Но, похоже, что «шпоры» ещё не созрели для решения таких задач. Казалось бы, последние осечки «Манчестер Сити» должны были воодушевить «Тоттенхэм». Лондонцы получили отличную возможность превратиться в главных преследователей «Ливерпуля». Вместо этого подопечные Маурисио Почеттино умудрились проиграть «Вулверхэмптону», а затем упустить столько моментов в игре с «МЮ»!
? @D_DeGea rules Wembley #DaveSaves pic.twitter.com/qbKjZfSkIt— B/R Football (@brfootball) January 13, 2019
Де Хеа покорил "Уэмбли"
Лидерам «Тоттенхэма» не хватает стабильность. Делле Алли, Гарри Кейн и другие игроки лондонского клуба начинают мандражировать в самый ответственный момент. Возможно, ситуацию сможет решить приобретение опытного игрока с менталитетом победителя. Пока же именно в этом компоненте «Тоттенхэм» заметно уступает «Ливерпулю» и «Сити».
Пройденный тест
Наверное, весьма символично, что «Манчестер Юнайтед» обрёл везение с человеком, который считается одним из тех, с кем ассоциируется чудесная победа «красных дьяволов» в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Да, «Юнайтед» повезло, но нужно отдать должное гостям, которые проявили чудеса самоотверженности. К тому же, Сульшер вовсе не стал ставить «автобус», гости старались атаковать, а в ряде эпизодов лондонцев выручил Льорис. Матч «МЮ» завершил с вполне достойными показателями по владению мячом (44% на 56%). Но самое главное, что «Юнайтед» вовсе не выглядел командой другого, более низкого уровня, на фоне «Тоттенхэма».
All David De Gea saves in HD.#TheSwypeSportspic.twitter.com/Lf5ERfx9uJ— The Swype Sports ? (@TheSwypeSports) January 13, 2019
Все сейвы Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом"
В первом круге лондонцы разгромили «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Тогда смотреть на «красных дьяволов» было откровенно жалко. Гнетущее впечатление повторили матчи с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Теперь смотреть матчи «Юнайтед» действительно интересно, это — не анти-футбол, превративший «Театр мечты» в «Театр ужаса», как едко отметил кто-то из экспертов на британском телевидении. Сульшер сдал первый серьёзный тест, следующий команду ждёт уже менее чем через две недели, когда «Юнайтед» сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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